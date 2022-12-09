Дмитрий Артюхов рассказал о поддержке военнослужащих и их семей на Ямале в рамках Совета при полпреде УрФО

В минувший четверг Дмитрий Артюхов принял участие в заседани Совета при полномочном представителе президента России в УрФО Владимире Якушеве. Главной темой встречи стали меры соцзащиты военнослужащих и членов их семей.

Губернатор ЯНАО рассказал о 28-ми региональных мерах поддержки, затрагивающих сферы здравоохранения, образования, организацию отдыха детей, занятость населения и др.

– Внимание к военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, и их семьям, как сказал Президент, – первостепенная задача государственной власти сегодня. Мы на Ямале считаем своим долгом поддержать ребят, рискующих жизнями ради страны, окружить заботой каждую семью. Разрабатывали наш комплекс мер, учитывая потребности и пожелания самих семей, чтобы каждая мера была действительно рабочей, а не значилась только на бумаге. Продолжаем анализировать обратную связь и, в случае необходимости, готовы дополнять наш список. На каждую семью, где есть добровольцы и мобилизованные, мы создали социальные паспорта – ведем с семьями индивидуальную работу, – подчеркнул Дмитрий Артюхов.

Каждый военнослужащий получил единовременную выплату от Ямала – 300 тысяч рублей. Также, вернувшись домой из зоны военной операции, добровольцы могут воспользоваться реабилитационным сертификатом на оплату медицинских услуг на сумму 120 тысяч рублей, бесплатно получить психологическую и юридическую помощь. Расширенный список действует в отношении семей мобилизованных. Например, получение медицинской помощи без очереди и бесплатные лекарства по рецептам врачей для детей.

Владимир Якушев, в свою очерель, отметил, что регионы внимательно следят за тем, как меры поддержки доходят до адресатов. Все обращения тщательно прорабатываются, а точечные сбои оперативно исправляются.