В 2022 году ЗАГСы Ямала зарегистрировали более 6 000 актов о рождении детей

Благодаря созданию Единого госреестра записей актов гражданского состояния с начала года система органов ЗАГС перешла на работу по экстерриториальному принципу. Это значит, что теперь все услуги, кроме заключения брака, могут предоставляться не только по месту жительства.

Новая система объединила все органы ЗАГС России в одну информационную систему, включающую все записи актов гражданского состояния, составленные на территории РФ с 1926 года. И пополнение новыми актами производится ежедневно.

Что касается предварительных итогов года органов ЗАГС Ямала, за 11 месяцев на территории округа было зарегистрировано 16 255 актов гражданского состояния всех видов: рождения, заключения и расторжения барака, установления отцовства, смерти, смены имени и т.д. В этот же период совершено примерно 70 тысяч юридически значимых действий: выдача повторных свидетельств и справок, истребования документов с территорий иностранных государств, апостили.

Большее всего было зарегистрировано актов о рождении детей – всего 6 112 малышей, среди них 69 двойняшек и одна тройня.

– На Ямале рождаемость сохраняется на высоком уровне. На это влияет уровень благосостояния жителей региона. Семьи обеспечиваются федеральным и региональным материнскими капиталами, кочевые семьи – первым в стране «чумовым капиталом». В округе строятся современные детские сады и школы, обеспечивается высокий уровень образования, в том числе дополнительного. Все это в комплексе дает положительный эффект. Коэффициент рождаемости на Ямале – один из самых высоких по стране. Он составляет 12,3 – это шестая строчка рейтинга субъектов, – отметила Галина Рассадина, руководитель службы ЗАГС ЯНАО.

К слову, согласно поручению губернатора Ямала, для удобства родителей во всех роддомах и перинатальных центрах округа осуществляется государственная регистрация рождения. Уже при выписке из медучреждения меме выдаются все документы о рождении ребенка. Таким образом в 2022 году документы в медицинских учреждениях округа получили 4 854 семьи.

Зарегистрировать факт о рождении ребенка без посещения ЗАГСа можно и на портале «Госуслуги» с помощью нового суперсервиса «Рождение ребенка». Для этого, находясь в роддоме, мама должна дать согласие на получение медицинского свидетельства о рождении в электронной форме, а после оформить заявление через «Госуслуги».

– Первым ребенком, чье рождение мы зарегистрировали через суперсервис, стала девочка Мия из Лабытнанги. Это был один из первых успешных цифровых регистраций рождения в стране. С мая текущего года уже 385 семей в округе воспользовались суперсервисом. Ямал в тройке лидеров среди всех субъектов Российской Федерации по доле зарегистрированных рождений через суперсевис, – пояснила Галина Рассадина.

Еще одним нововведением года стала регистрация браков вне стен ЗАГСов. Первые выездные регистрации прошли 9 апреля в рамках массового восхождения на Рай-Из, где три пары молодоженов заключили браки у подножия горы.

Праздничную атмосферу создают и для пар-юбиляров. Так, 42 семьи отметили круглую дату в ЗАГСах Ямала, получив поздравительный адрес губернатора округа.

В планах на ближайший год – продолжение перехода на цифровые сервисы. Так, уже летом 2023-го ямальцы могут перейти к реестровой модели госрегистрации актов гражданского состояние, что подразумевает отказ от свидетельств на бумажных носителях. Подтверждением государственной регистрации акта гражданского состояния станет запись в ЕГР ЗАГС.