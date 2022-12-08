Ямальцы смогут взять ипотеку по сниженной ставке

IT-специалисты от 22 до 44 лет – сотрудники организаций, аккредитованных Минцифры, с доходом от 100 тысяч рублей, могут оформить ипотеку под 4% в Ямальской ипотечной компании. В настоящее время средняя процентная ставка по этому продукты равна 4,5%.

По льготной ипотеке на ИЖС своими силами будет предусмотрена ставка в 4,3%, разницу действующей процентной ставки компенсирует округ. Сейчас она составляет 6,3%.

Предполагается и снижение ставки на весь период кредитования до 5,1% на строительство дома с привлечением любых лиц. Основное условие – залог имеющейся в собственности заемщика квартиры или нежилого помещения. В этом случае округ компенсирует разницу действующей ставкой на 6%, на сегодня она составляет 11,1%.

– Наша задача сегодня путем дополнительной меры поддержки помочь ямальцам в самостоятельном строительстве жилья. Мы знаем, что большое количество семей хотят переехать из квартиры в частный дом, пониженная процентная ставка станет большим подспорьем для таких семей, а также простимулирует в целом развитие индивидуального жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования в округе», – поясняет начальник отдела по обеспечению жильем отдельных категорий граждан окружного строительного ведомства, – отметила Наталья Колобова, начальник отдела по обеспечению жильем отдельных категорий граждан департамента строительства и жилищной политики ЯНАО.

Дополнительная мера поддержки расширит возможности выбора для жителей округа, а также поспособствует решению задачи губернатора по расселению одного миллиона квадратных метров непригодного жилья.

Оператором меры выступит Ямальская ипотечная компания. Льготные кредитные продукты разработаны акционерным обществом «Банк «Дом.РФ».