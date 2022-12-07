Чемпионат профмастерства на Ямале проводится в новом формате

С 5 по 16 декабря в ЯНАО проходит Чемпионат профессионального мастерства по 33 компетенциям на 10-ти площадках: в колледжах Ноябрьска, Салехарда, Муравленко, Нового Уренгоя, Надыма, Губкинского, Тарко-Сале, Ямальском полярном агроэкономическом техникуме, в Центре естественных наук Тарко-Сале и в школе № 3 Нового Уренгоя.

В этот раз формат проведения чемпионата «Молодые профессионалы» был изменен, чтобы синхронизировать подготовку студентов под потребности экономики Ямала.

Теперь конкурсные задания разрабатывались экспертами в соответствии с требованиями работодателей. И в 16-ти компетенциях, среди которых ремонт и обслуживание легковых автомобилей, графический дизайн, медицинский и социальный уход, администрирование отеля, бухгалтерский учет, принимают участие группы студентов выпускных курсов, а не несколько человек, как это было раньше.

Каждый участник набирает определенное количество баллов. Занявшие первые места в рейтинге попадут в кадровый актив Ямала, получат золотые, серебрянные и бронзовые отличительные знаки.

Всего в чемпионате свои способности продемонстрируют 557 участников, оценивать их будут как эксперты компетенций, так и специалисты предприятий.

Отметим, что в 2022 году Ямальский многопрофильный колледж и Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий были включены в сотню лучших учреждений среднего профессионального образования России по оценке WorldSkills Russia.

Кроме того, Ямал завоевал 31 медаль по итогам выступлений в национальных чемпионатах: 14 медалей медальонов за профессионализм в нацчемпионате «Молодые профессионалы», две медали в национальном чемпионате «Навыки мудрых», шесть медалей в национальном чемпионате «Абилимпикс» и восемь медалей в чемпионате Северных профессий в Мурманске.