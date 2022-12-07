В экологических акциях в 2022 году поучаствовал каждый третий ямалец

Такие данные привел ЦУР ЯНАО по результатам социсследования в рамках оценки экологических мероприятий региона. Всего было опрошено 1 800 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет, постоянно проживающих на Ямале.

Согласно итогам исследования, 63% опрошенных считают, что в регионе складывается благоприятная экологическая ситуация, почти 90% – одобряют решение губернатора о проведении Года экологии в регионе, а 93% поддерживают проведенные мероприятия. 35% респондентов сообщили о том, что лично приняли в них участие, 68% – знают или слышали о них.

Основными в своих населенных пунктах опрошенные ямальцы считают отсутствие условий для вторичной переработки мусора (44%) и несанкционированные мусорные свалки (36%). Абсолютное большинство (90%) готовы поучаствовать в мероприятиях по улучшению экологической ситуации.

– С начала 2022 года специалисты ЦУР ЯНАО зафиксировали около двухсот обращений граждан по экологической тематике. Это менее 1% от общего числа сообщений. Активность в Год экологии показали не только жители, но и муниципальные власти. Сразу шесть системных решений органов местного самоуправления по обращениям граждан были связаны именно с решениями экологических проблем на местах. Это самое большое количество среди прочих, – рассказал Александр Лищенко, руководитель ЦУР ЯНАО.

Напомним, что уходящий 2022-й, согласно указу губернатора Дмитрия Артюхова, был Годом экологии. В рамках всех проведенных мероприятий в ЯНАО было убрано 540 свалок, из них 20 – в лесах региона, вывезено около 100 тысяч кубометров мусора, в том числе 2,5 тысячи кубометров отходов – с побережий 55 водоемов. В уборках принимали участие трудовые коллективы, представители власти, волонтеры.