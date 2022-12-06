Губернатор ЯНАО встретился с ямальскими волонтерами на форуме #МыВместе

Дмитрий Артюхов встретился с ямальскими волонтерами на международном форуме гражданского участия #МыВместе, который проходит в Москве с 5 по 7 декабря.

В этом году его участниками стали более десяти тысяч человек из 45 стран мира. Тема мероприятия – «Партнерство ради общих целей». Форум призван создать синергию между некоммерческим сектором, бизнесом, государством и медиаиндустрией, чтобы совместно повышать качество жизни людей.

ЯНАО на форуме представляют тридцать волонтеров: лидеры общественных движений, победители благотворительных акций и руководители некоммерческих организаций. Глава региона поздравил каждого из них с Днем добровольца и выразил благодарность за неравнодушие.

– Вы совершаете добро во благо тех, кто в этом больше всего нуждается. Мне очень приятно наблюдать, как у нас развивается волонтерское движение. Вы заряжаете других своей энергией и вас с каждым годом становится все больше – уже двадцать семь с половиной тысяч добровольцев на Ямале. Северяне очень открытые люди, готовы прийти на помощь и, когда это находит поддержку у большинства ямальцев, это очень ценно, – отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Участники пообщались с главой региона и поделились хорошими новостями. Так, ямальские волонтеры-медики и «Волонтеры Победы» были признаны лучшими в стране. Их отделения заняли первые строчки в рейтингах регионов движения с численностью населения до миллиона жителей. Кроме того, стало известно, что в 2023 году на Ямале готовится к открытию Всероссийский студенческий корпус спасателей.

Для участников форума подготовлены четыре программы: деловая, стендовая, полезная и атмосферная. Здесь можно узнать, как записаться на гуманитарные миссии, поучаствовать в акциях «Подарок солдату» и «Новый год в каждый дом», чтобы поздравить с наступающим детей военных и исполнить их мечты.

Организованы сессии и мероприятия, посвященные экологической повестке, психологии и здоровью, в рамках которых участники обсуждают вопросы благотворительности и создания осознанного общества. В этом году отдельная серия событий проводится специально для медиа и авторов импакт-контента. На повестке – освещение добрых новостей, определение ключевых методов борьбы с фейк-ньюз и новых векторов социального кинематографа.

Отметим, что в этот раз в итоговый шорт-лист вышли 112 соцпроектов, еще 15 – попали в финал в специальной номинации «#МЫВМЕСТЕ с Россией». Награждение победителей пройдет с участием президента РФ Владимира Путина.