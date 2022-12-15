В Лабытнанги простились с контрактником Иваном Воробьевым, погибшим в ходе спецоперации

Фото: Марина Трескова, соцсети

В Лабытнанги простились с контрактником Иваном Воробьевым, погибшим в спецоперации на Украине. Об этом сообщила глава муниципалитета Марина Трескова.

- Земляки, сегодня состоялись похороны Ивана Воробьева. Прощаясь со своим героем, мы говорили о солдатском подвиге и беспримерном мужестве защитников Отечества, - произнесла она.

Иван Воробьев был командиром стрелкового отделения. Он погиб, защищая людей, которые не смогли предать все то, что веками объединяло Донбасс и Россию - единство веры, культуры и истории.

Фото: Марина Трескова, соцсети

- Низкий поклон Ивану Викторовичу за мужество, готовность встать на защиту интересов своей страны и подставить свое сильное плечо тем, кому трудно, - сказала Марина Трескова.

Также она поблагодарила родителей Ивана за то, что они воспитали сына настоящим патриотом.

Напоминаем, что ранее в Лабытнанги простились с еще двумя погибшими бойцами. Это Александр Свечкарев и Андрей Иванов.