Для жителей отделенных поселений Шурышкарского района увеличили число вертолетных рейсов

Фото: Уральская транспортная прокуратура

После вмешательства Уральской транспортной прокуратуры для жителей отделенных поселений Шурышкарского района увеличили количество вертолетных рейсов. С просьбой об этом северяне обратились к Уральскому транспортному прокурору Владимиру Дроздецкому на личном приеме.

- В 2023 году в период межсезонья будет увеличено количество вертолетных рейсов по маршруту Салехард - Шурышкары - Восяхово - Мужи и обратно - с 9 до 13, - прокомментировали в ведомстве.

Кроме того, после обращению жителей села Катравож принято решение убрать стоящие в районе береговой линии неэксплуатируемой и заброшенные суда.

Так, по представлению прокурора утилизировано судно Брандвахта-11, два судна «Айлор» и «Каренглор».

Сотрудники прокуратуры следят за решением вопросов и проблем, обозначенных на личном приеме.