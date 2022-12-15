Контрактника из Губкинского наградили медалью Суворова

Фото: администрация Губкинского

Жителя Губкинского Илью Карпова наградили медалью Суворова. Соответствующее распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ее северянину вручил военный комиссар Губкинского, Пуровского и Красноселькупского районов Михаил Мушарацкий.

Отметим, что данная награда полагается бойцам, проявившим мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга.

С 2017 по 2022 годы Илья Карпов проходил контрактную службу. За это время он отмечен и другими государственными наградами.

Поздравил губкинца и глава города Андрей Гаранин. Он поблагодарил парня за стойкость, смелость и силу духа.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что ямальца, который второй раз отправится на спецоперацию, наградили медалью «За отвагу».