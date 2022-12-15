Число заболевших коронавирусом на Ямале на 15 декабря 2022 года увеличилось на 28 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 28 человек. С начала периода количество заболевших достигло 149 722.

При этом в больницы региона госпитализировано четыре человека, выздоровели 35 северян. . К счастью, скончавшихся от болезни нет, всего с начала пандемии умерли 1 052 ямальца.

В России выявлено 7 833 человека с COVID-19, госпитализировано - 1 386. Всего в стране зарегистрировано 21 692 870 случаев. Излечились от коронавируса 7 539 человек, скончались - 57.