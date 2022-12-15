Энергетики направили 21 млн рублей на установку птицезащитных устройств

Фото: Вячеслав Шаркунов, предоставлено из архива АО «Россети Тюмень»

«Россети Тюмень» в 2022 году установили более 3,5 тысяч птицезащитных устройств (ПЗУ) на высоковольтных линиях электропередачи в ХМАО-Югре, ЯНАО и Тюменской области. На эти цели компания направила более 21 млн рублей.

По статистике, до 12% коротких замыканий на ЛЭП связаны с жизнедеятельностью птиц. Конструкции ПЗУ препятствуют их посадке и гнездованию на траверсах и изоляторах, уберегая от гибели по причине соприкосновения с токоведущими частями и повышая надежность электроснабжения макрорегиона, в котором проживают более 3,8 млн человек.

Работы по установке устройств были проведены на высоковольтных линиях электропередачи, расположенных в зоне обитания и путей миграции порядка 350 видов птиц. За последние пять лет энергетики установили более 13 тысяч устройств в зоне ответственности компании, направив на эти цели порядка 60 млн рублей.