АО «Транснефть – Сибирь» ввело в эксплуатацию после замены новый блок измерения качества нефти на НПС «Холмогоры» в ЯНАО

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

АО «Транснефть – Сибирь» ввело в эксплуатацию после замены оперативный блок измерения качества (БИК) нефти на нефтеперекачивающей станции (НПС) «Холмогоры» Ноябрьского управления магистральных нефтепроводов в Ямало-Ненецком автономном округе.

Цель техперевооружения – замена ранее действовавшего оборудования на более современное, отвечающее нормативным требованиям ПАО «Транснефть», а также дооснащение БИК системой сбора и обработки информации.

Работы по техническому перевооружению блока, контролирующего качество нефти, перекачиваемой по магистральному нефтепроводу Холмогоры – Клин, проводились с августа 2022 года. Технологический блок БИК изготовлен заводом «Транснефтемаш» в рамках программы импортозамещения, а система сбора и обработки информации – Центром промышленной автоматизации АО «Транснефть – Верхняя Волга».

БИК предназначен для автоматического проведения измерений показателей качества нефти в режиме реального времени (на потоке), в том числе контроля показателей плотности, вязкости, влагосодержания, температуры и давления, а также автоматического отбора проб нефти. Полученные в результате измерений и вычислений параметры передаются в Единую систему диспетчерского управления для применения их в целях оперативного учета нефти и оперативных расчетов баланса.

Комплексное опробование всех систем блока измерения качества нефти НПС «Холмогоры» проведено в ноябре 2022 года, по итогам которого БИК введен в эксплуатацию в соответствии с графиком. Работы проводились в рамках программы совершенствования систем учета нефти и нефтепродуктов ПАО «Транснефть», рассчитанной на 2020-2027гг.

Всего до конца текущего года на объектах АО «Транснефть – Сибирь» будет модернизировано и запущено в работу 10 оперативных и дублирующих блоков измерения качества нефти.