Фото: администрация Надымского района

Всем детям Надымского района выдадут новогодние подарки от главы Дмитрия Жаромского. Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, вручать их начнут с 20 декабря.

- 20 декабря в Надымском районе начнут выдавать новогодние подарки от главы для всех детей до 18 лет. В ярких и красочных коробках лежат не только конфеты, но и различные игры, также открытка-поздравление, - прокомментировали в мэрии.

Школьники и воспитанники детских садов получат их в своих учреждениях во время новогодних мероприятий. А родители малышей и ребят, обучающихся на дому, смогут забрать сладкие презенты в Управлении социальных программ. Выдавать их будут по будням в кабинете №6 с 14:00 до 17:00.

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