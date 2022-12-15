Надымчанин, сбивший ребенка, выплатит ему моральную компенсацию Фото: Вера Зенина

Надымская прокуратура добилась того, чтобы водитель, сбивший ребенка, выплатил ему моральную компенсацию. С соответствующим заявлением в надзорное ведомство обратились его родители.

- Установлено, что местный житель, управляя автомобилем, превысил скорость, из-за чего сбил ребенка. В результате пострадавший испытал физическую боль и нравственные страдания, - прокомментировали в прокуратуре.

В связи с этим гособвинитель направил в суд иск о взыскании компенсации морального вреда в размере 25 тысяч рублей.

Суд, выслушав истца и ответчика, встал на сторону прокурора, обязав водителя выплатить ребенку указанную сумму. Исполнение решения суда контролируется прокуратурой.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о том, что житель Нового Уренгоя получил моральную компенсацию в 180 тысяч рублей за травму на работе.