«Состояние тяжелое»: в Новом Уренгое вмерзшую в снег кошку оторвали «с мясом»

Фото: Подари мне жизнь | Новый Уренгой, соцсети

В Новом Уренгое волонтер центра помощи бездомным животным «Подари мне жизнь» нашла кошку, находящуюся в жутком состоянии. Судя по всему, она вмерзла в снег, и кто-то грубо оторвал ее, повредив лапы.

- Наш волонтер Эльвира нашла кошечку в подъезде дома №6/3 мкр. Советский. Что произошло с малышкой, мы можем только догадываться. Врачи, к которым ее отвезли, предположили, что кошечка вмерзла в снег, ее выдернули и занесли в подъезд. Спасибо, что не прошли мимо. Сколько она пробыла на улице, потом в подъезде - неизвестно. Очень надеемся, что недолго, - сказали в центре.

Фото: Подари мне жизнь | Новый Уренгой, соцсети

Сейчас состояние кошки, которую назвали Ириской, оценивается как тяжелое. Она отказывается от еды и постоянно лежит. Стоять на лапах она, разумеется, не может, как и спать.

Чтобы спасти малышку, волонтеры объявили сбор средств. Желающие помочь могут посмотреть реквизиты для перевода на официальной странице центра в соцсети «ВКонтакте».

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