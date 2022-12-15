В салехардской школе №2 усилили меры безопасности после сообщений о готовящемся теракте

Фото: администрация Салехарда

После сообщений о готовящемся теракте в салехардской школе №2 были усилены меры по ее безопасности. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, теперь проехать на территорию можно только после досмотра. Для этого был оборудован дополнительный пост охраны и установлено противотаранное устройство.

Отметим, что данное образовательное учреждение - самое большое в городе, в нем обучаются свыше полутора тысяч школьников. Это автоматически относит его к первой категории опасности.

- Когда к школьным воротам подъезжает машина, охранник открывает их, но машина не может заехать, потому что впереди установлено противотаранное устройство. Только после досмотра груза специалист опускает подъемный механизм, и машина въезжает на территорию школы. Такая же процедура «работает» и в обратную сторону», - рассказала Елена Сивицкая, директор общеобразовательной школы №2.

Кстати, вся территория школы ограждена высоким забором. Для ребят и преподавателей оборудованы три калитки, которые «открываются» именной магнитной картой. А вход посетителей регулирует охранник.