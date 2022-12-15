Автоинспекторы начали перекрывать дорогу Салехард - Аксарка для безопасного перегона оленей

Скриншот из видео

В Приуральском районе сотрудники ГИБДД пришли на помощь тундровикам. По их просьбе автоинспекторы стали перекрывать трассу Салехард - Аксарка, чтобы можно было безопасно перегнать оленей. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания ЯНАО Эдуард Яунгад.

- Недавно на совете коренных малочисленных народов Севера при главе Приуральского района предлагалось обращаться за помощью к ГИБДД при каслании через проезжую часть дороги Салехард-Аксарка. И вот, мне прислали видео. Кто-то сообщил сотрудникам, и дорога была перекрыта с двух сторон для комфортного пересечения оленеводами и оленями, - рассказал он.

Также Эдуард Яунгад подчеркнул, что данный опыт необходимо брать на вооружение и заранее сообщать автоинспекторам о том, что планируется перевести оленей через дорогу.

Кстати, чтобы избежать аварий с участием животных, вдоль ямальских трасс начали устанавливать дорожные знаки, на которых вместо привычных все коров изображены олени.