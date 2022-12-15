Для просчета поголовья оленей в Шурышкарский район прибыл новый снегоболотоход

Фото: Олег Попов, соцсети

В Шурышкарском районе продолжается модернизация материально-технической базы сельскохозяйственной отрасли. Об этом сообщил глава муниципалитета Олег Попов.

- Для нужд МСП «Мужевское» приобрели снегоболотоход. Средства на покупку выделили из местного бюджета, - прокомментировал он.

Он будет использоваться во время проведения весеннего и осеннего просчета поголовья оленей. В это время стада находятся в горах Полярного Урала и простой технике туда не добраться.

- Планируем, что использование нового вездехода повысит качество проводимого просчета поголовья, - добавил Олег Попов.

Напоминаем, что ранее в Шурышкарский район прибыл бульдозер для расчистки зимников.

Он может работать вплоть до -45 градусов.