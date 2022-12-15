Фото: Законодательно собрание ЯНАО

На Ямале план по социальной догазификации выполнен на 100%. Об этом сообщил заместитель губернатора Сергей Карасев на заседании комитета заксобрания по экологии, промышленности и ЖКХ.

В этом году газ подвели к 769 объектам в 12 населенных пунктах. Среди городов лидирует Салехард, здесь газ подведен до границ участков 519 домовладений. А среди районов - Пуровский - 72 домовладения.

В работах по догазификации участвовали свыше 200 специалистов и 50 единиц техники, было построено 97 километров газораспределительных сетей, 55 газорегуляторных пунктов и 28,8 километра газопроводов-вводов.

Напоминаем, что ямальцы, относящиеся к десяти льготным категориям, могут получить компенсацию в 100 тысяч рублей на подключение дома к центральному газоснабжению. В этом году в список льготников включили участников спецоперации и их родных.

Подать заявку на социальную газификацию можно на порталах Госуслуги или Единого оператора газификации РФ, через отделения МФЦ или абонентские пункты «Газпром межрегионгаз».