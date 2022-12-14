Рецидивист из Самбурга оформил на спящего приятеля микрозайм и скрывал это полгода

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Полицейские Пуровского района раскрыли дело о мошенничестве. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в декабре в отделение обратился представитель микрофинансовой организации, сообщивший, что 22-летний житель села Самбург не выполняет условия кредитного договора. Однако в этом деле все оказалось не так просто.

- Полицейские установили, что в июне 2022 года должник распивал алкоголь со своим 20-летним знакомым. Когда он заснул, злоумышленник, зная, где находятся его паспорт и телефон, заполнил от его имени заявку на оформление микрозайма, указав реквизиты своей банковской карты, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге на счет афериста было перечислено три тысячи рублей - эти деньги он потратил. А его приятель узнал о своем займе спустя полгода, когда ему стали звонить представители микрофинансовой организации,

Сейчас 20-летний злоумышленник находится под подпиской о невыезде и обвиняется по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Кстати, ранее парень уже был судим за аналогичное преступление.