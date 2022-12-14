Житель Надымского района вырастил куст запрещенного растения и получил условку

Фото: УМВД России по ЯНАО

В Надымском районе осудили 35-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, он вырастил куст конопли, после чего, высушив и измельчив растение, хранил банки с ним у себя дома.

- Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали злоумышленника и изъяли хранящиеся в банках измельченные фрагменты растения. Общая масса конопли превысила 500 граммов, - прокомментировали в ведомстве.

Фото: УМВД России по ЯНАО

Затем в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные изготовление и хранение без цели сбыта наркотических средств, а также незаконное хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства, совершенные в крупном размере».

А 11 ноября 2022 года суд признал северянина виновным и приговорил его к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Решение вступило в законную силу.