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В Новом Уренгое пациентов стационара городской больницы и психоневрологического диспансера кормили просрочкой. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Услуги по организации питания в медучреждениях оказывала компания «Раида». В мае 2022 года Роспотребнадзор нагрянул туда с проверкой и выявил нарушения. В итоге юрлицо привлекли к административной ответственности ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ.

Вторая проверка прошла уже в июле, и снова ведомство выявило многочисленные нарушения.

- В ходе проведения новой проверки установлены аналогичные нарушения качества и безопасности пищевых продуктов: обнаружена продукция с истекшим сроком годности, на готовой пищевой продукции отсутствовала маркировка о дате реализации и прочее, - прокомментировали в надзорном органе.

В итоге, учитывая результаты обоих проверок, прокуратура возбудила в отношении ООО «РАИДА» производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ.

Согласно решению суда, юрлицо обязано выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.