Число заболевших коронавирусом на Ямале на 14 декабря 2022 года увеличилось на 15 человек, еще один скончался

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 15 человек. С начала периода количество заболевших достигло 149 694.

При этом в больницы региона госпитализировано три человека, выздоровели 29 северян. К сожалению, один человек скончался, всего с начала пандемии умерло 1 052 ямальца.

В России выявлено 7 532 человека с COVID-19, госпитализировано - 1 607. Всего в стране зарегистрировано 21 685 037 случаев. Излечились от коронавируса 7 675 человек, скончались - 55.