Юные надымчане подарят участникам спецоперации новогодние украшения ручной работы

Фото: администрация Надымского района

В Надыме воспитанники детских садов «Медвежонок» и «Аленький цветочек», а также ученики школы №9 присоединились к всероссийской акции по созданию новогодних украшений для бойцов спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

- В предстоящие дни, 15 и 16 декабря, малыши и школьники создадут под руководством наставников праздничные колокольчики и 89 домиков из глины. Также ребята изготовят подарочные упаковки - в них сувениры будет удобней отправить участникам спецоперации, - прокомментировали в мэрии.

Военные смогут украсить поделками детей места своего дислоцирования.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что жители Надыма передали бойцам спецоперации машину и квадрокоптер.