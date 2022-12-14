В Салехарде ликвидируют свалку площадью более 8 тысяч квадратных метров

Фото: администрация Салехарда

В Год экологии в Салехарде массово ликвидируют свалки. Как сообщили в городской администрации, сейчас масштабные работы ведутся в районе Ангальского мыса - раньше на этом месте располагалась животноводческая ферма, где выращивали крупнорогатый скот.

- Средства на очистку территории предоставлены из окружного бюджета. Общий объем, который будет вывезен, - порядка 12 тысяч кубометров. На месте свалки будет чистая, разровненная территория. В дальнейшем эти земли пустят в хозяйственный оборот, - рассказал заместитель главы города Андрей Барышников.

Площадь, которую надо очистить, превышает 8,5 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день вывезено уже около 537 тонн строительного мусора.

Завершить ликвидацию свалки работники обязаны не позднее 31 декабря 2022 года.

Напоминаем, что в следующем году в окружной столице планируется расчистить от мусора более 30 участков.