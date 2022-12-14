На Ямале назвали экопредприятие года

Фото предоставлено компанией «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»

В ЯНАО завершился региональный этап конкурса «Чистый Ямал», который проводился в рамках Года экологии. В финал вышли призеры муниципального этапа – их определяли жители округа, голосуя на портале «Живем на Севере».

– Когда мы объявляли на Ямале Год экологии, я был уверен, что это найдет отклик у наших земляков, но не ожидал, что мы настолько попадем в цель. Каждый третий житель округа поучаствовал в экологических мероприятиях – тема бережного отношения к своему региону, своему дому, природе действительно волнует ямальцев, – отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Победителей конкурса выбирали эксперты. В номинации «Экопредприятие года» лучшим признан «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». Напомним, компания реализует ряд программ в сфере охраны окружающей среды, за 5 лет на них потрачено более 20 млрд руб. Одно из направлений – повышение надежности трубопроводов. Заменив за 6 лет 1500 км сетей, нефтяники снизили количество инцидентов на 53%. До 2026 года планируется отремонтировать еще 3000 км.

– Компания применяет экологичные методы бурения и современное безопасное оборудование, за состоянием нефтепроводов с воздуха следят беспилотники, а уровень полезного использования попутного нефтяного газа на некоторых объектах достигает 98%. Кроме того, технология «Зеленая сейсмика» позволила спасти от вырубки порядка 7 млн деревьев. Забота об экологии – это часть корпоративной культуры. Отрадно, что наши усилия находят положительный отклик, – сказал генеральный директор «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» Алексей Огородов.