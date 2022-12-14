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НовостиОбщество14 декабря 2022 4:54

В Ноябрьске появилась цифровая афиша мероприятий

Речь иди о мобильном приложении MYMERRO
Марина Прохорова
Фото: Алексей Романов, соцсети

Фото: Алексей Романов, соцсети

В Ноябрьске появилась цифровая афиша мероприятий. Об этом в своих соцсетях рассказал глава города Алексей Романов.

«Друзья, делюсь хорошей новостью. Теперь у нас есть цифровая афиша мероприятий Ноябрьска. Об этом просили горожане», - написал он.

Речь иди о мобильном приложении MYMERRO. Его легко скачать на телефон, оно простое и функциональное.

На главной странице размещены основные городские мероприятия, а также дата и время их проведения. Афиша дает возможность отфильтровать события и выбрать то, что интересно: спектакль, выставку, мастер-класс, тренировку в спортзале или бассейне.

Также для удобства есть интерактивная карта учреждений, где указаны их время работы и контактные телефоны.