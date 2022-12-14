Пьяная новоуренгойка, зарезавшая мать в день рождения, отправится в колонию на восемь лет

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В Новом Уренгое осудили 31-летнюю местную жительницу, убившую родную мать. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, преступление произошла во время застолья, посвященного дню рождения погибшей.

- Установлено, что 23 сентября 48-летняя женщина праздновала в компании своей дочери и знакомой день рождения. В ходе возникшего конфликта 31-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла матери не менее семи ударов ножом в жизненно важные органы. Потерпевшая скончалась на месте происшествия, - уточнили в ведомстве.

В итоге суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и приговорил ее к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что житель Салехарда зарезал приятеля во время пьянки. Возбуждено уголовное дело.