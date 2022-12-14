На Ямале участники первых парламентских чтений обсудили глобальные вызовы и традиционные ценности

Фото: пресс-служба губернатора

На Ямале состоялись первые парламентские чтения, в рамках которых представители исполнительной и законодательной власти, общественники и религиозные деятели, волонтеры и молодежные активисты обсудили современные вызовы в области межэтнических и межконфессиональных отношений, трансформации информационного пространства и сверили нравственные ориентиры.

- На Ямале парламентские чтения проходят впервые, но есть уверенность, что они станут регулярными. Важно, что диалоговая площадка объединила представителей гражданского общества, власти и традиционных конфессий, у которых общие цели и единые ценности. Результаты такого общения имеют принципиальное значение для принятия законодательных решений, - сказал председатель Законодательного Собрания ЯНАО Сергей Ямкин.

На пленарном заседании подвели итоги работы трех тематических секций: «Нравственные ориентиры и векторы развития современной молодежи», «Добровольчество - духовно-нравственная основа гражданского общества» и «Трансформация информационного пространства в современных условиях».

В итоге участники охарактеризовали этноконфессиональную обстановку в регионе как умеренно позитивную и обозначили нацеленность на поддержку социального проектирования и деятельности религиозных организаций со стороны органов власти и предприятий округа.

Также ямальский парламент продолжит создавать условия для расширения общественной активности в сфере добровольчества: это касается как гарантий для добровольцев и волонтеров, так и непосредственной поддержки проектов.