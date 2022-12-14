Мини-отель и ресторан: в Новом Уренгое расширяют экокомплексе «Душа Ямала»

Фото: Андрей Воронов, соцсети

Новоуренгойский экокомплексе «Душа Ямала» готовится к расширению. Об этом сообщил глава города Андрей Воронов.

Сейчас здесь уже работает парк «Заполярье» - олени, экскурсия по ненецкой деревне и дегустация национальной кухни.

- Планы по развитию большие. При поддержке губернатора Дмитрия Артюхова, который посетил комплекс в августе этого года в рамках «Честном маршруте», проводят газ и решают вопрос с подключением к водоснабжению. Далее начнется строительство восьми индивидуальных деревянных бань, а следующий этап - 17 номеров в мини-отеле купольного типа и ресторанный комплекс, - рассказал градоначальник.

Кроме того, планируется сделать в «Душе Ямала» мини-зоопарк с овцебыками. Сейчас идут переговоры с ямальским и таймырским питомниками.

Как отметил Андрей Воронов, в будущем здесь планируется проведения больших ярмарок, а в 2025 году экокомплекс станет одним из мест празднования юбилея города.