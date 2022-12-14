Власти Шурышкарского района выделили 2 миллиона рублей на реализацию проектов НКО
Фото: Вера Зенина
Глава Шурышкарского района Олег Попов рассказал об итогах муниципального конкурса среди некоммерческих организаций. Общая сумма финансирования, выделенная им, составил 2 миллиона рублей.
- Мы проводим его уже во второй раз. Таким образом хотим финансово поддержать некоммерческие организации района в реализации проектов, - заключил управленец.
Так, общественная организация «Лига спортивных клубов» получила финансирование на создание тренировочной базы по пожарно-прикладному спорту в селе Овгорт.
АНО «Забота об экологии и животных» приобретет на выделенные деньги автомобиль, который будет собирать и вывозить из поселений района пластиковые отходы на переработку.
АНО «Земля Лугуя» создаст «Школы сельского гостеприимства» для местных жителей.