Власти Шурышкарского района выделили 2 миллиона рублей на реализацию проектов НКО Фото: Вера Зенина

Глава Шурышкарского района Олег Попов рассказал об итогах муниципального конкурса среди некоммерческих организаций. Общая сумма финансирования, выделенная им, составил 2 миллиона рублей.

- Мы проводим его уже во второй раз. Таким образом хотим финансово поддержать некоммерческие организации района в реализации проектов, - заключил управленец.

Так, общественная организация «Лига спортивных клубов» получила финансирование на создание тренировочной базы по пожарно-прикладному спорту в селе Овгорт.

АНО «Забота об экологии и животных» приобретет на выделенные деньги автомобиль, который будет собирать и вывозить из поселений района пластиковые отходы на переработку.

АНО «Земля Лугуя» создаст «Школы сельского гостеприимства» для местных жителей.