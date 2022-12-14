На Ямале 14 декабря 2022 года пройдет небольшой снег

Погода на Ямале на 14 декабря Фото: Вера Зенина

В среду, 14 декабря, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами небольшой снег, ночью изморозь. Ветер юго-восточный с переходом на южный 8-13 м/с. Температура ночью -35...-40 градусов, при натекании облачности -27...-32, по западу до -21. Днем -15 -20 градусов, местами до -27.

В Салехарде: переменная облачность и небольшой снег. Температура ночью -23 градуса, днем -19. Ветер 8-9 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: