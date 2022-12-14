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НовостиПроисшествия14 декабря 2022 1:54

На Ямале 14 декабря 2022 года пройдет небольшой снег

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 14 декабря 2022 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 14 декабря

Погода на Ямале на 14 декабря

Фото: Вера Зенина

В среду, 14 декабря, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами небольшой снег, ночью изморозь. Ветер юго-восточный с переходом на южный 8-13 м/с. Температура ночью -35...-40 градусов, при натекании облачности -27...-32, по западу до -21. Днем -15 -20 градусов, местами до -27.

В Салехарде: переменная облачность и небольшой снег. Температура ночью -23 градуса, днем -19. Ветер 8-9 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО