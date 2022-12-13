Энергетики оказали содействие в проведении спортивных соревнований

Фото: Дарья Тюменцева, из архива АО «Россети Тюмень»

Энергетики поддержали ежегодное спортивное мероприятие в Ямало-Ненецком автономном округе. «Кубок по кроссу на снегоходах памяти Андрея Ушакова», в котором участвовали порядка 50 спортсменов из регионов УрФО, состоялся в Новом Уренгое.

Всероссийские соревнования проводятся в газовой столице с 2002 года. Победителей выявляли в двух категориях: «мужчины» и «юниоры». В заездах приняли участие спортсмены из Муравленко, Надыма, Сургута и Нового Уренгоя.

Содействие энергетиков помогло обеспечить необходимым ресурсом пункты обогрева, а также организовать звуковое сопровождение и прямую трансляцию соревнований. Для обеспечения электроэнергией места проведения мероприятия компания «Россети Тюмень» предоставила организаторам мобильную дизельную электростанцию мощностью 400 кВт.

Выполненные компанией «Россети Тюмень» мероприятия позволили обеспечить безопасный досуг спортсменов и зрителей. Проведение таких соревнований, как «Кубок по кроссу на снегоходах памяти Андрея Ушакова», помогает развивать туризм и спорт в Ямало-Ненецком автономном округе.