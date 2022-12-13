До кона года на Ямале откроют два цеха по переработке рыбы Фото: Вера Зенина

До кона года на Ямале откроют два цеха по переработке рыбы. Об этом сообщил директор окружного департамента агропромышленного комплекса Виктор Югай в ходе ежегодной пресс-конференции по подведению итогов.

- В этом году были открыты три новых производства: по переработке мяса оленя в Харпе, по изготовлению снековой продукции в Салехарде, а СПК «Тазовский» ввел в эксплуатацию современный цех. На 2023 год запланирована модернизация цеха МП «Ямальские олени» в Салехарде. Также идет работа по расширению мощностей переработки рыбы. В декабре введут в эксплуатацию цехи в Надыме и Тарко-Сале, в первом полугодии следующего года будет запущен цех в Новом Уренгое, - рассказал он.

Согласно прогнозу, в этом году показатель объема производства консервированной, копченой, вяленой, соленой, сушеной, снековой и кулинарной продукции достигнет более 2 700 тонн, а это в два раза больше в сравнении с прошлым годом. Также увеличится производство продукции глубокой переработки из оленины. Местные товаропроизводители планируют выпустить более 2 100 тонн, что почти на 30 тонн больше, чем в 2021 году.

Отметим, что сегодня на Ямале работают 14 предприятий по производству продукции из оленины и девять - по переработке рыбной продукции.