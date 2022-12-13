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НовостиПроисшествия13 декабря 2022 9:29

Мошенники, представившиеся сотрудниками ФСБ, развели ноябрянку на полмиллиона рублей

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
Мошенники, представившиеся сотрудниками ФСБ, развели ноябрянку на полмиллиона рублей

Мошенники, представившиеся сотрудниками ФСБ, развели ноябрянку на полмиллиона рублей

Фото: Вера Зенина

В полицию Ноябрьска обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, женщине позвонили якобы сотрудники ФСБ и сообщили, что на ее имя оформлен кредит. А чтобы закрыть его и не допустить списания денег, ноябрянке предложили самостоятельно оформить заем, затем обналичить его и перевести на указанный счет.

- Не заподозрив обмана, потерпевшая выполнила все указания звонивших, в результате чего лишилась 527 тысяч рублей. Затем она поняла, что перевела все кредитные средства мошенникам и обратилась за помощью к полицейским, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что житель Салехарда взял в кредит 800 тысяч рублей и перевел их мошенникам.