Мошенники, представившиеся сотрудниками ФСБ, развели ноябрянку на полмиллиона рублей Фото: Вера Зенина

В полицию Ноябрьска обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, женщине позвонили якобы сотрудники ФСБ и сообщили, что на ее имя оформлен кредит. А чтобы закрыть его и не допустить списания денег, ноябрянке предложили самостоятельно оформить заем, затем обналичить его и перевести на указанный счет.

- Не заподозрив обмана, потерпевшая выполнила все указания звонивших, в результате чего лишилась 527 тысяч рублей. Затем она поняла, что перевела все кредитные средства мошенникам и обратилась за помощью к полицейским, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что житель Салехарда взял в кредит 800 тысяч рублей и перевел их мошенникам.