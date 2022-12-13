Число заболевших коронавирусом на Ямале на 13 декабря 2022 года увеличилось на 13 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 13 человек. С начала периода количество заболевших достигло 149 679.

При этом в больницы региона госпитализировано шесть человек, выздоровели 37 северян. К счастью, скончавшихся от болезни нет, всего с начала пандемии умер 1 051 ямалец.

В России выявлено 5 977 человек с COVID-19, госпитализировано - 1 640. Всего в стране зарегистрировано 21 677 505 случаев. Излечились от коронавируса 6 838 человек, скончались - 59.