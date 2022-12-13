Фото: Дмитрий Артюхов, соцсети

На Ямале переоснастят все восемь отделений по переливанию крови. Как сообщил губернатор Дмитрий Артюхов, пока изменения коснулись только Салехарда.

- Уже установили новое оборудование для заготовки и сепарации крови, морозильную камеру, заменили мебель. В следующем году продолжим эту работу, - подчеркнул глава региона.

Отметим, что банк крови на Ямале стабильно пополняется, дефицита нет. На данный момент к четырем с половиной тысячам доноров крови присоединились граждане, желающие стать донорами костного мозга - 500 человек, и это только в текущем году.

Сдать кровь на типирование можно в городских больницах Надыма, Губкинского, Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска. Скоро такая возможность появится и в Тарко-Сале.