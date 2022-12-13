В Муравленко при столкновении двух иномарок пострадали четыре человека

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадали люди. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, авария произошла 12 декабря на пересечении ул. Нефтяников - ул. Российская в Муравленко.

- Около 17:23 водитель автомобиля «Skoda», поворачивая налево, не пропустил машину «Honda», в следствии чего произошло столкновение. В результате ДТП водитель автомобиля «Honda», а также водитель и пассажир автомобиля «Skoda» получили телесные повреждения, а пассажира «Honda» госпитализировали в больницу, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 17 ДТП, а с начала года - 4 570, в которых 25 человек погибли и 328 получили травмы, в том числе 42 ребенка.

Госавтоинспекция призывают всех участников дорожного движения соблюдать ПДД. Водителям рекомендуют выбирать безопасный скоростной режим и быть внимательнее на дорогах, а пешеходам - размещать на верхней одежде световозвращающие элементы.