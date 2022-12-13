Фото: администрация Салехарда

В Салехарде откроется первый на Ямале ЭкоДом. Как сообщили в пресс-службе губернатора, это совместный проект единого Регионального оператора по обращению с ТКО в автономном округе ООО «Инновационные технологии» и АО «Ямалэкосервис».

ЯмалЭкоДом запланирован как центр эко-культуры, где будут принимать полезные вторсырье (ПЭТ-пластик, бумагу и картон, стекло и алюминий), а также место, где будут проходить экскурсии, эко-уроки, мастер-классы для детей и взрослых, творческие мероприятия и проектные сессии, направленные на привлечение внимания к проблемам экологии и их решению.

Затем еще два ЭкоДома откроются в Новом Уренгое и Ноябрьске.

- Наша главная миссия в этом проекте - эко-просвещение детей и молодежи. Мы хотим, чтобы в скором будущем для ямальцев стало нормой сортировать отходы, сдавать на переработку полезные фракции, быть разумными потребителями. Это требует определенных усилий от человека и для этого люди должны понимать, зачем они это делают. В ЭкоДоме у них будет возможность увидеть разницу между отходами, попавшим на свалку, и отправленными на переработку, - сказал генеральный директор ООО «Инновационные технологии» Артем Ткаченко.