Фото: администрация Салехарда

На улицы Салехарда вышли шесть новых белорусских автобусов. Как сообщили в городской администрации, они заменят устаревший транспорт на основных маршрутах.

Каждый автобус вмещает более 70 пассажиров: в салоне 25 сидячих мест, одно для людей с ограниченными возможностями, а 47 человек могут безопасно ехать стоя.

Также автобусы оборудованы тахографами, системами видеонаблюдения, автоинформирования и предупреждения посадки и высадки пассажиров, функционируют мониторы маршрутного телевидения.

Фото: администрация Салехарда

Салоны «заточены» под условия Крайнего Севера - установлены дополнительная система отопления и кондиционирования. В пилотном варианте один из автобусов оборудован системой подсчета пассажиропотока.

Новый транспорт работает на экологичном газомоторном топливе. Благодаря этому расходы на него сокращены в два раза. На 80% уменьшены вредные выбросы, отсутствует шум в салоне.

Все автобусы - белорусского производства.