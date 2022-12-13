На Ямале 13 декабря 2022 года похолодает до -40 градусов

Погода на Ямале 13 декабря Фото: Вера Зенина

Во вторник, 13 декабря, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь и гололед, ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер южный с переходом на юго-восточный 4-9 м/с. Температура ночью -27...-32 градуса, при прояснении до -40. Днем -25...-30 градусов, местами до -37, по западу до -20.

В Салехарде: переменная облачность. Температура ночью -29 градусов, днем -26. Ветер 4-7 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: