Вечный огонь в Красноселькупе теперь будет гореть постоянно

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Теперь вечный огонь в Красноселькупе будет гореть постоянно. Об этом в своих соцсетях сообщил глава муниципалитета Юрий Фишер.

«В День Героев Отечества мы зажгли на мемориальном комплексе Вечный огонь. Это значимое для нас событие - ранее он зажигался только в дни памятных дат. Большая работа проделана для того, чтобы с этого дня Вечный огонь горел в нашем сквере всегда.

Во славу Героям и в память о великих подвигах», - написал управленец.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в красноселькупской школе впервые открылся класс юнармейцев - 6«Б», состоящий из 14 мальчиков и 8 девочек.