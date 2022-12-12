Фото: пресс-служба губернатора

В следующем году в Надыме начнется строительство центра единоборств «Северный характер». Как сообщили в пресс-службе губернатора, он расположится в отдаленном микрорайоне - поселке Лесной, ранее там не было аналогичных объектов.

- У нас есть два спортивных направления, которые мы развиваем. Это «Факел» - игровые виды спорта и «Северный характер» - центр единоборств. Сетка по всему Ямалу развивается, неплохо ее отработали в западной части региона, теперь переходим в восточную. Недавно открыли ледовый корт в Коротчаево. На базе старого здания, которое не подходило по габаритам, сделаем «Северный характер». Новое здание построим и в Надыме в микрорайоне Лесном, - сказал губернатор Дмитрий Артюхов.

Центр единоборств станет местом проведения спортивных мероприятий по боевым видам спорта всех уровней - дзюдо, самбо и вольная борьбы. Ежедневно его смогут посещать порядка 500 горожан.