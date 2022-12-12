Число заболевших коронавирусом на Ямале на 12 декабря 2022 года увеличилось на 28 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 28 человек. С начала периода количество заболевших достигло 149 666.

При этом в больницы региона госпитализирован один человек, выздоровели 25 северян. К счастью, скончавшихся от болезни нет, всего с начала пандемии умер 1 051 ямалец.

В России выявлено 6 376 человек с COVID-19, госпитализировано - 632. Всего в стране зарегистрировано 21 671 528 случаев. Излечились от коронавируса 5 032 человека, скончались - 50.