В Ноябрьске ледовые городки откроются 18 декабря

Фото: администрация Ноябрьска

До открытия ледовых городков в Ноябрьске осталось совсем чуть-чуть. Как сообщили в городской администрации, праздник пройдет уже в это воскресенье, 18 декабря, сразу на всех площадках.

Так, в 15:00 на территории пешеходного фонтана творческая команда КСК «Ямал» приглашает ноябрян в сказочное царство. Снегурочка и Емеля отправятся на поиски настоящих русских супергероев, чтобы исполнить все новогодние желания и встретиться с главным волшебником праздника - Дедом Морозом, а также его помощниками из разных уголков страны: Ямалом Ири, Кыш Бабаем, Чысхааном и Уэс-Дадэ.

В этот же день ледовые городки откроются в отдаленных микрорайонах города. В Вынгапуровском праздник проведет коллектив ГДКиК «Русь», а в микрорайоне Железнодорожников - артисты центра досуга «Нефтяник».