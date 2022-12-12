Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

На переправе Салехард - Лабытнанги вновь закрыли движение по второй полосе. Информация об этом появилась на официальной странице регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства в соцсети «ВКонтаке».

«Сегодня закрылось движение по второй полосе на ледовой переправе Салехард - Лабытнанги. Это связано с ремонтными работами. Движение осуществляется по первой и третьей полосам, проезд доступен для всех видов транспорта общей массой до 15 тонн», - говорится в сообщении.

Получить оперативную информацию о работе региональных автодорог можно по телефону «Дорожной дирекции ЯНАО»: 8 (34922) 7-17-04. Также информация о работе региональных и муниципальных зимников размещается на интерактивной карте.

Напоминаем, что движение по первой и второй полосам ледовой переправы открылось 24 ноября, после чего перестали курсировать суда на воздушных подушках.