Житель Салехарда зарезал приятеля во время пьянки

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В Салехарде возбудили уголовное дело в отношении местного жителя 1978 года рождения, зарезавшего собутыльника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что 8 декабря трое мужчин распивали алкоголь в квартире своей знакомой, расположенной по ул. Зои Космодемьянской. В ходе общения между двумя из них возникла ссора, а затем обвиняемый схватил нож и нанес 35-летнему приятелю не менее двух ударов в грудь. От полученных ранений потерпевший скончался на месте, - прокомментировали в ведомстве.

Увидев, что же произошло, хозяйка квартиры позвонила в полицию. Приехавшие на место преступления оперативники задержали злоумышленника и доставили в отделение.

Сейчас мужчина находится под стражей и обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Расследование уголовного дела продолжается.