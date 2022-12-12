Фото: Марина Трескова, соцсети

В Лабытнанги огромные снежные изваяния в виде зайца и Деда Мороза украсили парк Победы. Об этом в своих соцсетях рассказала глава города Марина Трескова.

«Новые обитатели парка Победы. До весны они точно с нами. Правда, земляки? В любом случае зоркое око камер видеонаблюдения бдит 24 на 7. На площади есть и другие украшения. Приходите посмотреть», - написала градоначальница.

Фото: Марина Трескова, соцсети

Тем же временем в Лабытнанги продолжается строительство ледового городка. По традиции он будет расположен в центре - на площади Нака. Для зимних детских забав мастера построят многочисленные горки, лабиринт и каток. А взрослы смогут сделать красивые снимки на скамейках изо льда.

Торжественное открытие запланировано на середину декабря.