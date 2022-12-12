В Ноябрьске лучших волонтеров наградили брендированными ДоброМишками

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске прошел фестиваль «Доброфест - 2022», на котором чествовали лучших волонтеров. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Руководителей волонтерских объединений, народных дружинников, событийных добровольцев и всех единомышленников отметили благодарственными письмами и брендированными ДоброМишками, - уточнили в мэрии.

В рамках фестиваля участникам презентовали итоги добровольческих проектов «Волонтеров-медиков» и «Клуба Добряков», рассказали о планах на 2023 год и презентовали будущее пространство Добро.Центра.

Фото: администрация Ноябрьска

Настоящим сюрпризом для всех собравшихся стала презентация будущего фильма о волонтерах Ноябрьска. Снимать кино начнут в следующем году, а премьера состоится в декабре 2023-го и будет приурочена к Всероссийскому дню добровольца.

Сейчас в городе насчитывается 37 добровольческих объединений и тысячи людей, которые готовы безвозмездно прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Волонтеры поддерживают людей, помогают сохранить историческую память, разыскивают пропавших, сажают деревья и убирают мусор.