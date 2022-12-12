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НовостиПроисшествия12 декабря 2022 1:49

На Ямале 12 декабря 2022 года похолодает до -39 градусов

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 12 декабря 2022 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 12 декабря

Погода на Ямале на 12 декабря

Фото: Вера Зенина

В понедельник, 12 декабря, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег, в отдельных районах туман, гололед и изморозь. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 3-8 м/с. Температура ночью -29…-34 градуса, при прояснении до -39, днем -26…-31 градус, местами до -36.

В Салехарде: переменная облачность. Температура ночью -29 градусов, днем -26. Ветер 3-4 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО